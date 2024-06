De kinderen waren alvast in de wolken. Zelf op een windmolen klimmen, dat kan natuurlijk niet, maar met een VR-bril krijg je toch een impressie van hoe het daar is, 93 meter boven de grond.

An Schaubroeck, Aspiravi: “Zowel de leerkrachten als de leerlingen zijn zeer enthousiast, zeer geïnteresseerd. Na afloop van het bezoek zijn ze door het dolle heen. De kinderen hebben hier veel beleefd. We hopen dat ze iets hebben bijgeleerd, en dat ze het belang van windenergie thuis verder vertellen. Dat zijn er al minder die gaan protesteren tegen de bouw van een nieuwe windmolen. Dat hopen we, dat iedereen het belang van meer lokale, groene energie inziet.”