De Kinderboerderij doet ook een warme oproep naar vrijwilligers om als ‘steward’ een oogje in het zeil te houden tijdens drukke weekends. Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@buitengoed.be. Tot die werking op punt staat, blijven de dieren alleen te bezoeken tijdens begeleide activiteiten of verjaardagsfeestjes.

Bezoekers worden tot slot opgeroepen om dieren niet te voederen met eigen etenswaren. Wat goed bedoeld is, kan gevaarlijk zijn voor hun gezondheid.