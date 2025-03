Het lammerseizoen is begonnen, en dat is goed te merken in de kinderboerderij. Zaterdagochtend 1 maart werd de eerste drieling geboren, en maandag volgden nog twee ooien met telkens drie lammetjes. Daarnaast adopteerde de kinderboerderij ook drie lammetjes, waardoor bezoekers momenteel al twaalf jonge schapen kunnen bewonderen.

Volgens schepen Hans Blomme is een drieling bij het Vlaamse schaap niet uitzonderlijk, maar vraagt het wel extra aandacht. "We moeten goed in de gaten houden of de moeder voldoende melk heeft voor haar drie jongen," zegt hij. "Gelukkig staat dierenverzorgster Frauke dag en nacht klaar om de dieren de beste zorg te geven.