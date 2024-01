Het agentschap Opgroeien heft de vergunning op van kinderdagverblijf Tante Jo in Deerlijk. Al op 26 mei vorig jaar lichtte het agentschap Opgroeien de ouders in over hun plannen om de vergunning in te trekken.

De onthaalmoeder moest dringend een aantal tekorten aanpakken, zoals het aantal kinderbegeleiders en de registratie van het aantal kinderen. Volgens het agentschap was de veiligheid van de kinderen niet gegarandeerd.