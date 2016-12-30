Ook in West-Vlaanderen, goed voor 17% van alle borelingen in Vlaanderen, staan Olivia en Noah op de eerste plaats. De rest van de top vijf van meisjesnamen ziet er met Juliette, Anna, Ellie en Renée helemaal anders uit. De top vijf van jongensnamen volgt met Arthur, Jules, Leon en Louis wel de Vlaamse top vijf.

Dalend geboortecijfer

In 2024 werden 62.631 baby's geboren bij moeders met een woonplaats in het Vlaamse Gewest. Sinds 2011 kent het geboortecijfer vooral een dalende trend, met de toename met 5% in 2021 als grote uitzondering. Door de daling in 2024 lag het geboortecijfer op het laagste peil in 20 jaar. Het ligt wel nog iets boven de geboortecijfers van de periode 2001-2003 toen er minder dan 62.000 kinderen werden geboren. Een blik op de geboortes in de eerste elf maanden van 2025 toont dat het geboortecijfer voor 2025 iets hoger ligt dan dan van 2024. Ook dit jaar werden er meer jongens dan meisjes geboren. Het gaat om respectievelijk 51,3% jongens en 48,7% meisjes.

