KIJK. Twee­de slecht­valk­kui­ken gebo­ren in toren van Sint-Maar­tens­kerk in Kortrijk

In Kortrijk is donderdagvoormiddag een tweede slechtvalkkuiken uit het ei gekomen in de toren van de Sint-Maartenskerk. Op paasmaandag 's avonds werd het eerste kuiken al geboren. 

De voorbije twee jaar mislukten de broedsels, maar nu konden Jara en James - zo heten de slechtvalken in Kortrijk - al twee kuikens verwelkomen. Op paasmaandag om 23.30 uur werd het eerste kuiken geboren en donderdag rond 10.10 uur volgde het tweede. Er liggen nu nog twee eieren in het nest. De slechtvalken eten in de stad vooral duiven, spreeuwen en merels. 

Ook in Brugge was er al kuikennieuws, daar zijn de slechtvalken volop aan het broeden in de OLV Kerk. Donderdag werden er maar liefst vier eieren gevonden. Een koppel in het iets verderop gelegen Knokke bereidt zich ook stilletjes voor op een mogelijke gezinsuitbreiding.

Slechtvalken nestelen zich in toren van OLV Kerk in Brugge
