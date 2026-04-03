Slecht­val­ken nes­te­len zich in toren van OLV Kerk in Brugge

In Brugge zijn de slechtvalken volop aan het broeden. In de OLV Kerk werden donderdag maar liefst vier eieren gevonden. Een koppel in het iets verderop gelegen Knokke bereidt zich ook stilletjes voor op een mogelijke gezinsuitbreiding.

In de toren van de Sint-Margaretakerk in Knokke is er sinds kort een koppel slechtvalken gevestigd. De vogels kozen de 56 meter hoge toren uit als hun nieuwe thuis, mogelijk om zich voor te bereiden op een gezinsuitbreiding.

In deze periode leggen slechtvalken meestal drie tot vijf eieren. Het vrouwtje broedt de eieren voornamelijk uit, terwijl het mannetje tijdelijk haar taken overneemt wanneer zij op jacht gaat. Na ongeveer 32 dagen komen de jongen uit de eieren.

Vier eieren

Ook in de OLV Kerk in Brugge zijn de slechtvalken actief aan het broeden. Daar werden donderdag maar liefst vier eieren gevonden. Natuurliefhebbers hopen dat de toren rustig blijft, zodat het koppel zich in alle sereniteit kan voorbereiden op hun nieuwe gezin.

