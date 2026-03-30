Het kuiken is het jong van de slechtvalken Jara en James. Eind februari legde Jara haar eerste ei. “Dat was meteen het eerste ei van alle opgevolgde nesten in Vlaanderen”, aldus de stad. Een tweede ei volgde op 2 maart.

“Rust is cruciaal tijdens deze gevoelige broedperiode”, klonk het toen bij Stad Kortrijk. Daarom is de toren sinds 1 februari preventief gesloten voor bezoekers. De voorbije weken werd dus alvast een ei succesvol uitgebroed. Binnen ongeveer zes weken zal het jong kunnen vliegen. Na twee tot drie maanden wordt het zelfstandig en verlaat het het nest.