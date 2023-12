Het was allesbehalve een stille kerst op de kraamafdeling van het AZ Groeninge ziekenhuis in Kortrijk. Ze verwelkomden maar liefst zes kerstkindjes. De kleine Livano besloot z’n mama’s enkele weken vroeger dan verwacht te verrassen. Chelsey Mertens en Tatyana De Vriendt: “Het is al voor ons bijzonder om mama op zich te worden, dus. Maar om dat dan nog een keer te kunnen doen op Kerst, ja, dat is gewoon fantastisch. Het is het mooiste cadeautje dat we konden hebben.”