Wie de kruik stuk gooit, verwerft eeuwige roem in De Nachtegaal. Het leek gisteravond wel een eeuwigheid te duren voor de knuppels zelfs maar in de buurt van de stenen boterpot kwamen. Maar dan, in de elfde ronde, ging de kruik aan scherven. Florian Coopman is de winnaar. Hij werd bestormd, en belandde in alle drukte in een nabijgelegen vijver. Dat neem je als winnaar erbij. "Veel geluk natuurlijk. Dat is de grootste factor. En veel vrienden die aanwezig zijn, die je aanmoedigen. Je smijt, je wint en dan.... spring je in de vijver natuurlijk."