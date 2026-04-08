Parkeermanoeuvre loopt helemaal verkeerd: brandweer moet woning stutten voor instortingsgevaar
Dinsdagavond rond 17 uur is het helemaal verkeerd gelopen voor een man die z'n wagen in de garage van z'n huis wilde parkeren in 't Stroomke in Geluwe. Hij trapte wellicht op de verkeerde pedaal, waardoor de wagen rechtdoor schoot, door de achtergevel. De brandweer moest ter plaatse komen om de woning te stutten. Er vielen geen gewonden maar er is aardig wat materiële schade, aan de woning én aan de auto.
Een eenvoudige parkeermanoeuvre is dus meer dan fout afgelopen in Geluwe. Een oudere man wilde met z'n wagen z'n garage inrijden maar verloor de controle over z'n auto en reed aan een stevige snelheid met zijn wagen recht tegen - en deels door - de gevel van zijn eigen woning.
Door de hevige klap werd ook de structuur van de woning onstabiel. De brandweer kwam ter plaatse omdat er gevreesd werd voor instortingsgevaar. De gevel is door brandweerlieden gestut om verdere schade of een mogelijke instorting te voorkomen. Het koppel had de wagen nog maar recent aangeschaft.