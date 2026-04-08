Een eenvoudige parkeermanoeuvre is dus meer dan fout afgelopen in Geluwe. Een oudere man wilde met z'n wagen z'n garage inrijden maar verloor de controle over z'n auto en reed aan een stevige snelheid met zijn wagen recht tegen - en deels door - de gevel van zijn eigen woning.

Door de hevige klap werd ook de structuur van de woning onstabiel. De brandweer kwam ter plaatse omdat er gevreesd werd voor instortingsgevaar. De gevel is door brandweerlieden gestut om verdere schade of een mogelijke instorting te voorkomen. Het koppel had de wagen nog maar recent aangeschaft.