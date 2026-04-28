De bewoonster van het getroffen appartement was net niet thuis toen de brand uitbrak, op de gelijkvloerse verdieping. Omwonenden hoorden een ontploffing waardoor het grote raam van het appartement ook naar buiten geblazen werd.

Wat de oorzaak van de brand was, is niet duidelijk. Wel is het zo dat het hele gebouw geëvacueerd werd. Ook het appartement boven de getroffen woning liep schade op. De brandweer van de zone Westhoek kwam snel ter plaatse en kon het vuur ook snel blussen. Ook al omdat het raam weggeblazen was.



