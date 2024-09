De man is verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Het onderzoek loopt nog. Dat hij een maand langer in de cel blijft is dus niet verwonderlijk.

"Sowieso moet het stof wat gaan liggen, anders zouden de mensen dat ook niet begrijpen," zegt zijn advocaat Jean-Marie de Meester. "Los van het feit of het nu opzettelijk of niet opzettelijk was. Het is voor mijn cliënt misschien ook aangewezen dat hij tot rust kan komen in de gevangenis. Wij hopen natuurlijk als uit dat autopsierapport zou blijken dat inderdaad -ik kan niet in detail treden gelet op het geheim van het onderzoek - misschien zaken zijn die toch in zijn voordeel pleiten, dat we dan misschien tegen de volgende zitting weten wat mogelijk is.