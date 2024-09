De baby van vier maanden is afgelopen zondag opgenomen in het UZ in Gent. De dokters sloegen alarm toen ze symptomen opmerkten die wijzen op het shakenbabysyndroom. Maandag is het jongetje dan overleden.

Het gerecht heeft de vader van de baby opgepakt. De Avelgemnaar van 29 moest voor de onderzoeksrechter komen en die heeft hem aangehouden. De man verschijnt vrijdag voor de raadkamer.