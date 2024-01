De 27-jarige Jonas Heggermont is voor het laatst gezien in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 januari rond 3u45, en dat aan discotheek “Place 2 Party” aan de Roeselaarseweg in Torhout. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Jonas is ongeveer 1m74 lang en slank gebouwd. Hij heeft bruine ogen, kort lichtbruin haar en een stoppelbaard. Hij heeft een tatoeage op zijn linkerarm en draagt een bril.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe jeans, een bruin hemd met rode ruiten en zwarte baskets.

Wie Jonas nog gezien heeft of weet waars hij is, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie op het nummer 0800/30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.