Op vrijdag 24 januari 2025, om 13.00 uur, verliet de 26-jarige Timothy Wilde het ziekenhuis AZ Zeno in de Kalvekeetdijk in Knokke-Heist. Hij heeft om 13.41 uur de trein genomen in het station van Knokke-Heist. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.