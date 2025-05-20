De Rose d'Or Awards zetten sinds 1961 internationale televisie- en radioprogramma's in de bloemetjes die uitblinken in originaliteit, creativiteit en uitmuntendheid.

De awards werden maandagavond in Londen uitgereikt. Er waren negen VRT-programma's genomineerd, een van VTM en een van Play. De andere VRT-programma's sleepten geen award in de wacht en ook Play en VTM konden hun nominatie niet verzilveren.