Johan Grimonprez wint Gouden Roos voor VRT-programma ‘Soundtrack to a coup d’état’
© Belga
'Soundtrack to a coup d'état', van de Roeselaarse regisseur Johan Grimonprez, heeft gisterenavond een Gouden Roos gewonnen. Dat was te zien op de Instagram-pagina van de organisatie, de European Broadcasting Union (EBU). 'Soundtrack to a coup d'état' was genomineerd in de categorie Arts.
Regisseur Johan Grimonprez schreef en regisseerde 'Soundtrack to a Coup d'Etat' op basis van archiefbeelden en historische muziekopnames, met als thema de postkoloniale strijd om de rijke grondstoffenvoorraden van Congo na de onafhankelijkheid in 1960. De film wordt verteld vanuit het perspectief van Andrée Blouin, een vergeten pionier van de vrouwelijke emancipatie en onafhankelijkheid in Afrika.
De Rose d'Or Awards zetten sinds 1961 internationale televisie- en radioprogramma's in de bloemetjes die uitblinken in originaliteit, creativiteit en uitmuntendheid.
De awards werden maandagavond in Londen uitgereikt. Er waren negen VRT-programma's genomineerd, een van VTM en een van Play. De andere VRT-programma's sleepten geen award in de wacht en ook Play en VTM konden hun nominatie niet verzilveren.