De provincie moet binnenkort een voorlopig tracé voor de weg vastleggen. Maar de verenigingen, zowel landbouworganisaties als milieugroeperingen roepen de deputatie nu in een open brief op om dat niet te doen. Ze vinden dat er te veel open ruimte verloren zou gaan.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker is alvast niet verrast dat er protest komt. “Je kan er natuurlijk gif op innemen dat er protest komt tegen een project van deze grootorde. Dat is in onze ‘beroepsmaatschappij’ de orde van de dag. Al vermoed ik – en dat is mijn persoonlijk standpunt - dat deze stap vooral politiek geïnspireerd is.”