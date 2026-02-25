KIJK. Politie Oostende lanceert laatste campagnefilmpje met inspecteur Mohsin Abbas
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Politie Oostende lanceert een nieuw en laatste campagnefilmpje met inspecteur en komiek Mohsin Abbas om de connectie tussen Oostendse jongeren en politie aan te gaan. In het derde en laatste campagnefilmpje gaat hij undercover naar het skatepark.
In eerdere filmpjes trok Abbas het Oostendse nachtleven in en voerde hij identiteitscontroles uit. In het laatste filmpje gaat inspecteur Abbas undercover naar het skatepark in Oostende. Hij onderzoekt waar zwerfvuil vandaan komt en ontdekt dat jongeren best wel ‘chill’ zijn.
De filmpjes kaderen in een campagne van het politiekorps dat op lange termijn de connectie tussen Oostendse jongeren en politie wil aangaan. Jongeren kunnen zelf vragen stellen over de campagne of over de inhoud van de filmpjes.