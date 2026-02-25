16°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

KIJK. Poli­tie Oos­ten­de lan­ceert laat­ste cam­pag­ne­film­pje met inspec­teur Moh­sin Abbas

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Politie Oostende lanceert een nieuw en laatste campagnefilmpje met inspecteur en komiek Mohsin Abbas om de connectie tussen Oostendse jongeren en politie aan te gaan. In het derde en laatste campagnefilmpje gaat hij undercover naar het skatepark. 

In eerdere filmpjes trok Abbas het Oostendse nachtleven in en voerde hij identiteitscontroles uit. In het laatste filmpje gaat inspecteur Abbas undercover naar het skatepark in Oostende. Hij onderzoekt waar zwerfvuil vandaan komt en ontdekt dat jongeren best wel ‘chill’ zijn.

De filmpjes kaderen in een campagne van het politiekorps dat op lange termijn de connectie tussen Oostendse jongeren en politie wil aangaan. Jongeren kunnen zelf vragen stellen over de campagne of over de inhoud van de filmpjes.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Politie

Meest gelezen

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Stefanie Sander (43) dan toch niet vrij zonder enkelband, arbeidsauditoraat gaat in beroep

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Howest brugge 1

Twee studenten gewond na explosie in chemielokaal van Howest in Sint-Michiels
Transmigranten 1

Alweer boot met vluchtelingen onderschept
Lenteweer 1

West-Vlaanderen geniet van de zon: terrassen en strand lopen aardig vol op eerste lentedag
Kabine

Nieuwe samenwerking koppelt geboortelijst aan steun voor kwetsbare gezinnen
Paddentrek

Voorjaarstrek op gang: vrijwilligers helpen padden, kikkers en salamanders veilig de weg over
Kd NS Heule

Stad Kortrijk zorgt voor financiële ademruimte bij KdNS Heule met renteloze lening
Aanmelden