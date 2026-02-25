In eerdere filmpjes trok Abbas het Oostendse nachtleven in en voerde hij identiteitscontroles uit. In het laatste filmpje gaat inspecteur Abbas undercover naar het skatepark in Oostende. Hij onderzoekt waar zwerfvuil vandaan komt en ontdekt dat jongeren best wel ‘chill’ zijn.

De filmpjes kaderen in een campagne van het politiekorps dat op lange termijn de connectie tussen Oostendse jongeren en politie wil aangaan. Jongeren kunnen zelf vragen stellen over de campagne of over de inhoud van de filmpjes.