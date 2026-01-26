Rasecht Oostendenaar en stand-up comedian Mohsin Abbas ging de straat op als inspecteur voor de nieuwe campagne van politie Oostende. Hij gaat op café en vertelt jongeren wat er kan en wat niet. Het resultaat: een teaservideo en drie concrete politiecases die zich afspelen in de leefwereld van jongeren, over veilig uitgaan, ‘chillen’ en het hoe en waarom van identiteitscontroles.

De campagne kwam er om de relatie tussen de Oostendse jongeren en de politie te versterken, een van de prioriteiten van het nieuwe beleidsplan van Politie Oostende. Het moet jongeren stimuleren om naar de politie te stappen als er problemen zijn. Op de website van de politie kunnen jongeren terecht met vragen en opmerkingen over de thema’s in de video’s, maar ook voor andere onderwerpen.

Creatieve invulling

"Politie Oostende zocht iemand die de boodschap op een (k)luchtige manier kon overbrengen", vertelt Mohsin Abbas. "Ik ben hier opgegroeid en ik weet hoe het is om jong te zijn en dingen uit te steken. Politie is dan niet je beste vriend of het eerste ‘lijn’ waaraan je denkt."

"De campagne kon me bekoren omdat ik graag iets wil betekenen voor mijn stad. Daarnaast ken ik ook veel politiecollega’s in het korps, wat het plaatje deed kloppen. We hebben samen de creatieve invulling uitgewerkt en ik kon er mijn ‘ei’ in kwijt. Het was voor mij een toffe samenwerking die hopelijk haar vruchten zal afwerpen, want jongeren zijn best wel ‘chill’, hoor.”