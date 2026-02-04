In de video gaat Mohsin Abbas weer op stap in Oostende. De boodschap die ze willen brengen: "Zomaar iemand controleren? Neen, dat kunnen we niet." Als de politie iemand controleert, dan moet dat gebeuren volgens een voorgeschreven handelingskader. Inspecteur Abbas ondervindt meteen hoe dat in zijn

werk gaat en maakt werk van een correcte afhandeling.

De filmpjes kaderen in een campagne van het politiekorps dat op lange termijn de connectie tussen Oostendse jongeren en politie wil aangaan. Jongeren kunnen zelf vragen stellen over de campagne of over de inhoud van de filmpjes.