KIJK. Inspec­teur Abbas trekt opnieuw de straat op in Oostende

Politie Oostende lanceert een nieuw campagnefilmpje met inspecteur en komiek Mohsin Abbas om de connectie tussen Oostendse jongeren en politie aan te gaan. In een eerder filmpje trok Abbas het Oostendse nachtleven in en probeerde hij duidelijk te maken hoe je veilig kan uitgaan en welke rol politie daarin kan spelen. Het tweede filmpje richt zich op identiteitscontroles door de politie.

In de video gaat Mohsin Abbas weer op stap in Oostende. De boodschap die ze willen brengen: "Zomaar iemand controleren? Neen, dat kunnen we niet." Als de politie iemand controleert, dan moet dat gebeuren volgens een voorgeschreven handelingskader. Inspecteur Abbas ondervindt meteen hoe dat in zijn
werk gaat en maakt werk van een correcte afhandeling.

De filmpjes kaderen in een campagne van het politiekorps dat op lange termijn de connectie tussen Oostendse jongeren en politie wil aangaan. Jongeren kunnen zelf vragen stellen over de campagne of over de inhoud van de filmpjes.

