"Er zijn andere manieren van aanmelden, digitaal. Maar wanneer we een digitaal aanmeldingssysteem kiezen, dan doen we eigenlijk aan symptoombestrijding en nemen we eigenlijk geen oorzaak weg," weet de directeur. "Het liefst van al zouden we zien dat die oorzaak weggenomen wordt. Met andere woorden dat het capaciteitsprobleem aangepakt wordt."