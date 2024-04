Enkele weken geleden kampeerden al enkele ouders aan een schoolpoort in Brugge. Sinds vrijdagavond zijn er weer ouders die in een school slapen, deze keer in De Parel in Roeselare.

Vandaag zijn er al vier ouders die hier kamperen. Ze moeten er tot donderdag blijven, want pas dan starten de inschrijvingen. De Parel is een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. Naast onderwijs biedt de school ook zorg en een leefgroepenwerking aan. De maximumcapaciteit van 66 kinderen is bereikt.