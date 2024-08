Voor de campus in Kortrijk is het een bijzonder jaar. Kulak bestaat 60 jaar. Volgens de vicerector blijft de universiteit succesvol omdat ze inspeelt op de tekorten. Zo kan de regio nu ingenieurs, artsen en leerkrachten gebruiken. Piet Desmet, vicerector KU Leuven Kulak: “We hebben burgerlijke ingenieur, de volle twee jaar, bio-ingenieur en handelsingenieur. De opleiding geneeskunde is volledig hertekend, ook samen trouwens met de West-Vlaamse ziekenhuizen en in het bijzonder met AZ Groeninge en een stuk Brugge. En we hebben ook leerkrachten tekort en daarom is er een vernieuwde lerarenopleiding, alles in de streek. Er is ook een master basisonderwijs waar we dit jaar al de schakel aanbieden, volgend jaar is een volledig nieuwe master.”

Ook de kleinschaligheid en het hoge slaagcijfer spelen een rol.