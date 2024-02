Ook na acht jaar blijkt het enthousiasme van de Proper Strand Lopers aanstekelijk. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij de burgeractiegroep die vervuilde stranden opruimt en altijd maar meer aandacht vraagt voor afval en verontreiniging.

“2022 was al een goed jaar, maar ook 2023 blijkt nu heel sterk. Het volume geruimd afval is met 20 procent gestegen in alle kustgemeentes. In totaal hebben we zo’n 6.250 mensen op de been kunnen brengen. Dat vinden we nog veel belangrijker dat de hoeveelheid geruimd afval”, vertelt Tim Corbisier van Proper Strand Lopers.