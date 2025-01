Leerkracht Anne Minne heeft er een carrière van 40 jaar opzitten. "Toen verdienden wij helemaal niet zoveel. Men zei altijd: 'later als je op pensioen gaat, krijg je een groot pensioen'. De spelregels nu zomaar veranderen terwijl het spel wat mij betreft bijna gespeeld is, lijkt me echt niet eerlijk."

Anne geeft toe dat leerkrachten een groot pensioen krijgen. Ze wil ook wat inleveren, maar de huidige plannen zijn te drastisch, vindt ze. "Als men spreekt over 700 euro bruto minder per maand, is dat niet serieus. Wij hebben ook geen tweede pensioenpeiler."