Mieke Quackelbeen: “Ik het begin liet heel veel dingen vallen op mijn werk. Maar wie denkt er aan een hersentumor? Ik ben nooit ziek geweest.”

En toch. Als Mieke een epilepsieaanval krijgt, blijkt dat ze een hersentumor heeft. Maar gelukkig kunnen artsen de tumor volledig verwijderen en kan Mieke zelfs weer aan het werk. Tot twee jaar later alles terug is. “Ik voelde het in mijn hoofd. Ik wist direct: het is weer een tumor. En ik had gelijk. En die zit nu nog in mijn hoofd. Die konden ze niet uithalen. Ik heb dan 25 bestralingen gehad, en twee jaar chemo.”

Blij dat ik leef

Dat is nu zo'n tien jaar geleden. Mieke is er nu 50 en alles blijft in orde. Ze moet om het half jaar op controle. En ook al kan ze niet meer werken of paardrijden, Mieke blijft positief. “Ik ben blij dat ik nog leef. In de zetel liggen wenen, dat ben ik niet”

