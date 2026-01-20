Morgen is het Wereldkankerdag, met daarbij ook aandacht voor de meer dan 15.000 Belgen die leven met een hersentumor. De behandeling ervan verandert hun leven, niet alleen fysiek, maar ook emotioneel. Maar ze zijn veel meer dan een patiënt alleen. Een nieuwe campagne belicht hun veerkracht, zoals bij Mieke uit Roeselare.
Mieke Quackelbeen: “Ik het begin liet heel veel dingen vallen op mijn werk. Maar wie denkt er aan een hersentumor? Ik ben nooit ziek geweest.”
En toch. Als Mieke een epilepsieaanval krijgt, blijkt dat ze een hersentumor heeft. Maar gelukkig kunnen artsen de tumor volledig verwijderen en kan Mieke zelfs weer aan het werk. Tot twee jaar later alles terug is. “Ik voelde het in mijn hoofd. Ik wist direct: het is weer een tumor. En ik had gelijk. En die zit nu nog in mijn hoofd. Die konden ze niet uithalen. Ik heb dan 25 bestralingen gehad, en twee jaar chemo.”
Blij dat ik leef
Dat is nu zo'n tien jaar geleden. Mieke is er nu 50 en alles blijft in orde. Ze moet om het half jaar op controle. En ook al kan ze niet meer werken of paardrijden, Mieke blijft positief. “Ik ben blij dat ik nog leef. In de zetel liggen wenen, dat ben ik niet”
En het is net die veerkracht die de werkgroep Hersentumoren belicht in haar nieuwe campagne ‘Ik probeer verdomme’. Mieke heeft ook leren genieten van de kleine dingen. “Bijvoorbeeld de vogeltjes die ik ’s morgens hoor. Ik doe het venster dan een beetje open. En ik hoor ze allemaal. Geen radio. Dat vind ik dan wel de max. Dat lukt wel. Ik geniet daarvan. Meer moet dat niet zijn.”