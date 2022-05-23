Het Provinciaal Hof dat jarenlang gesloten was voor het grote publiek, kreeg na een grondige restauratie een nieuwe invulling als open huis. Bezoekers kunnen er niet alleen het erfgoed bewonderen, maar ook deelnemen aan uiteenlopende activiteiten en evenementen.

Het feestweekend werd op zondag afgesloten met Hofpraat, een panelgesprek over erfgoed, toekomst en verbinding, met onder meer gedeputeerde Bart Naeyaert, architect Michiel Hutsebaut en restauratiecoördinator Jos Meheus. “De toekomst is dat we hier verhalen blijven vertellen aan de hand van collecties, maar ook door organisaties en mensen uit te nodigen om zelf iets te doen,” klonk het tijdens het gesprek.