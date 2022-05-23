14°C
Ik ben er altijd langs gelo­pen, maar nooit echt bin­nen geweest, tot nu”: Hadia is mil­joen­ste bezoe­ker van Pro­vin­ci­aal Hof in Brugge

Het Provinciaal Hof in Brugge mocht dit weekend zijn miljoenste bezoeker verwelkomen sinds de heropening in 2024. De eer was voor Hadia Stanekzai, die pas vier maanden in Brugge woont. Ze werd verrast met een feesttaart en een etentje voor twee. “Ik ben er altijd langs gelopen, maar ben nooit echt binnen geweest. Ik wist niet of het open was of dat er iets voor mij inzat,” vertelt Hadia.

Het Provinciaal Hof dat jarenlang gesloten was voor het grote publiek, kreeg na een grondige restauratie een nieuwe invulling als open huis. Bezoekers kunnen er niet alleen het erfgoed bewonderen, maar ook deelnemen aan uiteenlopende activiteiten en evenementen.

Het feestweekend werd op zondag afgesloten met Hofpraat, een panelgesprek over erfgoed, toekomst en verbinding, met onder meer gedeputeerde Bart Naeyaert, architect Michiel Hutsebaut en restauratiecoördinator Jos Meheus. “De toekomst is dat we hier verhalen blijven vertellen aan de hand van collecties, maar ook door organisaties en mensen uit te nodigen om zelf iets te doen,” klonk het tijdens het gesprek.

Bernard Vanneuville
Anneleen Vandamme
Provinciaal Hof

