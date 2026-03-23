Sinds de heropening in oktober 2024 heeft het Provinciaal Hof al meer dan 1,2 miljoen bezoekers ontvangen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers.
In het gebouw loopt momenteel de tentoonstelling Hof der Dingen, samengesteld door Wim Opbrouck. Die expo brengt het leven, wonen en werken van de West-Vlaming in beeld en vormt samen met het historische gebouw zelf een belangrijke trekpleister.
Volgens provincieraadslid Kurt Himpe (NVA, Izegem) is het succes duidelijk, maar moet de tentoonstelling op termijn vernieuwd worden om bezoekers te blijven aantrekken. Hij stelt daarom voor om meer topstukken uit West-Vlaamse musea rond ambachten op te nemen in het parcours.
Daarbij denkt hij onder meer aan collecties uit Texture in Kortrijk, het Bakkerijmuseum in Veurne en het Visserijmuseum in Koksijde. Op die manier zouden niet alleen de stukken zelf, maar ook de musea extra in de kijker staan.