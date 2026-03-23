Pro­vin­ci­aal Hof lokt 1,2 mil­joen bezoekers

Sinds de heropening in oktober 2024 heeft het Provinciaal Hof al meer dan 1,2 miljoen bezoekers ontvangen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers.

In het gebouw loopt momenteel de tentoonstelling Hof der Dingen, samengesteld door Wim Opbrouck. Die expo brengt het leven, wonen en werken van de West-Vlaming in beeld en vormt samen met het historische gebouw zelf een belangrijke trekpleister.

Volgens provincieraadslid Kurt Himpe (NVA, Izegem) is het succes duidelijk, maar moet de tentoonstelling op termijn vernieuwd worden om bezoekers te blijven aantrekken. Hij stelt daarom voor om meer topstukken uit West-Vlaamse musea rond ambachten op te nemen in het parcours.

Daarbij denkt hij onder meer aan collecties uit Texture in Kortrijk, het Bakkerijmuseum in Veurne en het Visserijmuseum in Koksijde. Op die manier zouden niet alleen de stukken zelf, maar ook de musea extra in de kijker staan.

Jari Vanassche
Meest gelezen

Ongeval E403 laadbak Moorsele
Nieuws
Update

E403 in Moorsele weer vrij na ongeval van gisteren met vrachtwagen die aan brug hapert
Oma (68) aangehouden op verdenking van poging tot moord nadat ze kleinzoon (7 maanden) probeerde te doden in Blankenberge
Nieuws
Update

Oma (68) aangehouden op verdenking van poging tot moord op kleinzoon (7 maanden) in Blankenberge
BA render 3 D N 01 jpg
Nieuws

Kortrijk geeft vergunning voor nieuwe vestiging McDonalds

Lees ook

David galle 25 jaar

David Galle viert 25 jaar comedy met best-of show
2026-03-28 - 606_N_hippoexpoMETSVO_20260328172601.mp4 - 215WC6tTc_1.jpg

Hippo Expo Waregem draait om kennis en paardenwelzijn
Ertebrekers

Ertebrekers staat na een paar jaar weer live op het podium
Tt4

Kleine kunst maakt grote indruk op tentoonstelling 'Statuettes'
Brugge toerisme zomer terrassen

Terrassen in Brugge mogen vanaf 4 april opnieuw uitbreiden
literatuur

Tijl Nuyts met West-Vlaamse roots op shortlist Boon met ‘Grondwerk’ over naakte molrat en zinkgaten
