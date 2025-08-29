27°C
Ico­nisch Bel­fort van Brug­ge krijgt bezoek van reuzenspin

Spin1

La Grande Araignée, de mechanische reuzenspin van de Franse Compagnie La Machine heeft de voorbije dagen de Brugse binnenstad ingenomen. Vandaag zat ze op het dak van de Halletoren, van waar ze uitkijkt op de Grote Markt.

Heel wat toeristen staan versteld wanneer ze plotseling de reuzenspin ontdekken. De spectaculaire figuur is naar Brugge gekomen voor het openingsweekend van Brusk, de nieuwe kunsthal voor tentoonstellingen en evenementen in de stad. Vanavond komt de spin weer naar beneden om dan de komende dagen weer in de omgeving van ’t Zand en het Visartpark op te duiken.


Spinfoto
Reu­zenspin van 13 meter gesignaleerd in Brugge

Vanaf 19.00 uur zullen 'onderzoekers' van Compagnie La Machine ‘haar proberen te vangen’ van het Belfort zodat ze haar kunnen terugbrengen naar haar wetenschapsbasis op ’t Zand. Op zaterdag 20 en zondag 21 september zal ze terug op verkenning gaan rond ’t Zand en het Visartpark.

Spin2
Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
