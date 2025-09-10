Komend weekend is er in Brugge de publieksopening van BRUSK. Iedereen kan dan de nieuwe artistieke tempel bezoeken, maar ook in de stad zelf zal van alles te beleven zijn. Zo zal er een gigantische mechanische spin opduiken. Omdat niets verkeerd mag lopen, was er vanmiddag al een try-out in op 't Zand.