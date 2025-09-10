19°C
Brugge

Reu­zenspin van 13 meter gesig­na­leerd in Brugge

Komend weekend is er in Brugge de publieksopening van BRUSK. Iedereen kan dan de nieuwe artistieke tempel bezoeken, maar ook in de stad zelf zal van alles te beleven zijn. Zo zal er een gigantische mechanische spin opduiken. Omdat niets verkeerd mag lopen, was er vanmiddag al een try-out in op 't Zand.

La Grande Araignée is met haar 13 meter hoogte en een gewicht van maar liefst 37 ton, een van de grootste mobiele kunstwerken ter wereld. De installatie van het Franse Compagnie La Machine is dit weekend één van de blikvangers van Welkom BRUSK. De mobiele kunstinstallatie past volgens het stadsbestuur perfect bij BRUSK, dat ook wil verbinden, verrassen en inspireren.

