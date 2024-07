Heel wat diensten moeten op elkaar zijn ingespeeld, want in het oefenscenario loopt het op hetzelfde moment ook mis op zee. Vier watersporters dreigen te verdrinken en dat zet meteen alle redders op scherp. Johan Ryckx, coördinator reddingsoefening: “Dat is de bedoeling. We kijken dan hoe ze reageren en of ze de juiste procedures toepassen. We gaan kijken of het goed loopt, of fout. Dan sturen we bij.”