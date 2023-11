In een reactie laat de zorginstelling weten dat ze niet wil ingaan op de omstandigheden van het incident en dat ze het onderzoek afwacht. "Het is een tragisch ongeval waarbij een geliefde bewoner slachtoffer werd", zegt Tim Vannieuwenhuyse, bestuurder van de groep Waak-De Branding. "We willen nu vooral de ouders en onze medewerkers bijstaan bij deze aangrijpende situatie. Daarnaast hopen we dat het onderzoek duidelijkheid schept over wat er gebeurd is. Zodat we zo spoedig mogelijk klaarheid kunnen scheppen."

Het ongeval werd ook gemeld bij Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).