De zaak kwam aan het licht na een melding van gestolen juwelen in WZC Meerspoort in Oudenaarde. De politie trof op de smartphone van een 18-jarige jobstudent verontrustende beelden aan van bewoners die vernederd en mishandeld werden. Zijn oudere broer, vast in dienst in hetzelfde centrum, werd ook gearresteerd. De vriendin werkte als jobstudent in De Branding in Kortrijk, een voorziening voor mensen met een beperking.

Er lopen nu onderzoeken in meerdere zorginstellingen. Vrijdag verschijnt nog een vierde verdachte voor de raadkamer.