Koen V. is geen onbekende voor het gerecht. Zo werd hij in april 2018 tot 37 maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor diefstallen en inbraken. Tijdens verbouwingen maakte hij in een hotel in Blankenberge vijftien televisietoestellen buit. In maart 2022 legde de Brugse strafrechter hem nogmaals 37 maanden effectieve celstraf op voor diefstallen, weerspannigheid en vernieling. V. gebruikte zelfs geweld bij het stelen van een boterkoek.

Een tweetal maanden geleden mocht de verdachte de gevangenis verlaten, maar begin november werd hij al gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De veertiger zou immers gedreigd hebben om van het balkon te springen. Volgens zijn advocaat Franky Baert kampt V. inderdaad met psychische problemen. De bevindingen van de gerechtspsychiater zullen dus wellicht cruciaal worden.