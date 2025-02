In de juniorcategorie, die gericht is op bachelorstudenten, ging de overwinning naar Jonas Vanhollebeke, student Energiemanagement (ENM) aan Howest. Zijn prestatie onderstreept de sterke reputatie van deze opleiding, die in de afgelopen jaren al meerdere winnaars heeft voortgebracht..

In de mastercategorie werd Thibo Destadsbader bekroond als winnaar. Thibo is een alumnus van de bachelor Energiemanagement én de Europese master Sustainable Energy System Management Hij ontving de prijs voor zijn masterproef, waarin hij innovatieve oplossingen onderzocht voor de energiesector.