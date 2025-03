Levy was in Italië aan het werk als skimonitor voor een reisorganisatie. Afgelopen weekend werd hij onwel in z'n kamer. Wellicht werd hartfalen hem fataal. Vrienden op vakantie lieten een eerbetoon achter in de sneeuw (foto).

Levy Meyer was drie jaar actief als hoofdredder in Oostende. Wij interviewden hem nog in mei, toen hij scholieren de gevaren van de zee leerde kennen. Levy werd 31 jaar.