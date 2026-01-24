Of de supporters wisten dat er gemeenteraad was, is niet duidelijk. Ze zaten op dat moment in de Ierse pub, er recht tegenover. De politie hield alles vanop een afstand in de gaten, maar greep niet in om escalatie te vermijden, ook al mochten de supporters niet in de stad zijn. Ook vandaag, op de dag van de wedstrijd, geldt dat verbod nog en moeten ze in principe verzamelen aan de grens in Rekkem (Menen) om richting voetbalstadion te gaan.

"We weten al, we hebben contact gehad, dat een deel van hen toch van plan zijn om naar Rekkem af te zakken en zich aan de regels te houden", aldus Lien Depoorter van politie Brugge. "De supporters die dat toch niet van plan zijn, misschien hebben ze geen voetbalticket en willen ze op een andere manier naar het stadion, wel als we die betrappen, als we die aantreffen, worden ze bestuurlijk aangehouden, zonder pardon."