Honderdtal supporters van Olympique Marseille zorgen voor tumult in Brugse binnenstad
Een honderdtal supporters van Olympique Marseille hebben dinsdagavond al voor tumult gezorgd in de binnenstad van Brugge. Vanavond is er de Europese wedstrijd tegen Club Brugge. Supporters van de Franse club zijn niet welkom in het centrum, maar gisteren doken ze toch op. Ze verstoorden zelfs even de gemeenteraad die op dat moment aan de gang was.
Dinsdag rond 22 uur waren er tijdens de Brugse gemeenteraad plots knallen te horen. Voorzitter Annick Lambrecht stelde de raadsleden al snel gerust dat ze straks via een achteruitgang het stadhuis konden verlaten. Vanop de Brug, voor het stadhuis, schoten tientallen supporters van Olympique de Marseille vuurwerk af. Raadslid Michiel Vanroose zag alles gebeuren vanuit de gotische zaal.
"De politie kwam al de zaal in, tien minuten voor de feiten hebben plaatsgevonden", aldus raadslid Michiel Vanroose. "Maar toch was het even schrikken. Meestal is het vuurwerk in de gemeenteraad, maar nu was er ook letterlijk buiten voor de gemeenteraad. En tijdens de interpellatie keek iedereen toch even naar buiten toen ook bengaals vuur werd aangestoken. Maar eigenlijk bleef de burgemeester toch doorgaan met de interpellaties."
Ierse pub
Of de supporters wisten dat er gemeenteraad was, is niet duidelijk. Ze zaten op dat moment in de Ierse pub, er recht tegenover. De politie hield alles vanop een afstand in de gaten, maar greep niet in om escalatie te vermijden, ook al mochten de supporters niet in de stad zijn. Ook vandaag, op de dag van de wedstrijd, geldt dat verbod nog en moeten ze in principe verzamelen aan de grens in Rekkem (Menen) om richting voetbalstadion te gaan.
"We weten al, we hebben contact gehad, dat een deel van hen toch van plan zijn om naar Rekkem af te zakken en zich aan de regels te houden", aldus Lien Depoorter van politie Brugge. "De supporters die dat toch niet van plan zijn, misschien hebben ze geen voetbalticket en willen ze op een andere manier naar het stadion, wel als we die betrappen, als we die aantreffen, worden ze bestuurlijk aangehouden, zonder pardon."