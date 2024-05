Na Antwerpen gisteren is het vandaag de beurt aan onze provincie: de onderwijsvakbonden gaan in Oostende samen met honderden leerkrachten de straat op. Ze protesteren tegen voorstellen in het rapport van de Commissie Van Wijzen. Zij moeten een modern personeelsbeleid uitstippelen maar volgens de actievoerders zijn ze daar niet in geslaagd.