Vandaag vond al een betoging plaats in Antwerpen, en morgen zullen de drie onderwijsvakbonden de straat op gaan in Oostende. Ze verwachten er minstens 1.000 deelnemers. Het protest is gericht tegen een rapport van een Commissie van Wijzen, dat tot doel heeft de status van het lerarenberoep te verbeteren. Eén van de discussiepunten betreft de 38-urenweek in het onderwijs.