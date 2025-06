Een baas hebben die het zelf meemaakte, kan helpen. Bart Boelens, horecaondernemer: “Ik ben begonnen op mijn 16de als jobstudent in de horeca in Blankenberge. Dat was een heel grote horecazaak. Het was echt wel pittig. Ook voor mijn benen en voeten.”

Maar er is een troost. Jobstudenten verdienen geld, betalen geen belastingen en leren heel veel bij.