De Duinenabdij aan de Potterierei dateert uit 1627 en is een belangrijk stuk religieus erfgoed. Het historische kloostercomplex bestaat uit diverse gebouwen rondom een kloostergang, met onder meer een refectorium, bibliotheek en dormitorium. De vloer in de kleine pandgang is echter in slechte staat: de originele rode aardetegels zijn verzakt, liggen oneffen of vertonen vochtschade.