Van de bloeiperiode onder de Vlaamse graven en Bourgondische hertogen tot de economische neergang, de verzanding van het Zwin en de sociale strijd in 'Bruges La Morte': de monumentale projectie neemt het publiek mee door ruim vijf eeuwen Brugse geschiedenis. Ook historische figuren als Napoleon, Winston Churchill en Achille Van Acker komen aan bod.

"Het is lang wachten voor Brugge vanuit zijn armoedige periode opnieuw een bloeiende stad wordt. Dat verhaal van 500 jaar verval tot de rijke stad die Brugge vandaag is, vertellen we", zegt Pol Van Den Driessche van het 11 Juli-Komitee.

Voor de projecties maakte productiehuis Alfavision gebruik van historisch beeldmateriaal, aangevuld met moderne technieken. "We hebben beelden ontwikkeld op basis van historisch referentiemateriaal. Daarbij gebruiken we ook deels technieken van artificiële intelligentie", zegt Els De Rooy van Alfavision.