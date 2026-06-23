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Brugge

Het Bel­fort Ver­telt’ brengt 500 jaar Brug­se geschie­de­nis opnieuw tot leven

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Op de Brugse Markt gaat woensdagavond opnieuw 'Het Belfort Vertelt' van start. Elf avonden lang vormt het Belfort het decor voor een klank- en lichtspektakel dat de geschiedenis van Brugge en de regio vertelt. Mogelijk is het ook de laatste editie voor het Belfort enkele jaren in de steigers verdwijnt.

Van de bloeiperiode onder de Vlaamse graven en Bourgondische hertogen tot de economische neergang, de verzanding van het Zwin en de sociale strijd in 'Bruges La Morte': de monumentale projectie neemt het publiek mee door ruim vijf eeuwen Brugse geschiedenis. Ook historische figuren als Napoleon, Winston Churchill en Achille Van Acker komen aan bod.

"Het is lang wachten voor Brugge vanuit zijn armoedige periode opnieuw een bloeiende stad wordt. Dat verhaal van 500 jaar verval tot de rijke stad die Brugge vandaag is, vertellen we", zegt Pol Van Den Driessche van het 11 Juli-Komitee.

Voor de projecties maakte productiehuis Alfavision gebruik van historisch beeldmateriaal, aangevuld met moderne technieken. "We hebben beelden ontwikkeld op basis van historisch referentiemateriaal. Daarbij gebruiken we ook deels technieken van artificiële intelligentie", zegt Els De Rooy van Alfavision.

Belfort vertelt 2

Voorlopig laatste editie door restauratiewerken

Vorig jaar lokte 'Het Belfort Vertelt' zo'n 75.000 bezoekers. De voorstellingen starten elke avond om 22.45 uur en lopen nog tot en met 11 juli. De openingsavond valt samen met de wedstrijd van de Rode Duivels, maar volgens de organisatie hoeft dat geen probleem te zijn.

"Wij starten pas om kwart voor elf", zegt Van Den Driessche. "Wie wil, kan dus eerst nog de wedstrijd volgen."

Volgens de organisatie wordt dit wellicht de laatste editie voor het Belfort voor enkele jaren in de steigers gaat voor restauratiewerken.

Redactie

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