De militaire begraafplaats in Sint-Juliaan staat bekend om het standbeeld van de Brooding Soldier. Rustend op z'n geweer brengt hij een groet aan de naar schatting 2.000 Canadezen die stierven bij de eerste gasaanval van de Duitsers, in april 1915. Lieven Vanbelleghem, burgemeester Langemark-Poelkapelle: "Ook voor onze gemeente is deze herdenking van groot belang. Het monument op ons grondgebied herinnert aan de offers van Canadese soldaten tijdens de gasaanval. Door samen te herdenken, tonen we onze gedeelde inzet voor herinnering en verzoening."

Het Kruis van de Verzoening in Steenstraete is een 15 meter hoog aluminium kruis dat in 1961 werd onthuld om de Frans-Belgisch-Duitse verzoening te benadrukken. Het kruis vervangt het voormalige Franse gedenkteken voor de slachtoffers van de eerste gasaanval. Dat monument werd in 1941 door de Duitsers opgeblazen. Katrien Desomer, burgemeester Ieper: "We blijven deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis herdenken om de slachtoffers te eren en tegelijk te blijven waarschuwen voor de gruwel van oorlog en chemische wapens. Ieper blijft, samen met onze buurgemeenten, pleiten voor vrede als de enige weg vooruit."