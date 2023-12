Er komt een nieuwe groep in de processie: de Ommegang van 1310. Die evoceert de aankomst van de pauselijk bul in 1310. Dat is een document van het hoogste kerkelijke gezag met de erkenning van de verering van het Heilig Bloed in Brugge.

De processie vertelt het hele verhaal van het relikwie van het Heilig Bloed en hoe dat in Brugge terecht kwam. Zo'n 1.700 figuranten lopen mee tijdens Brugges mooiste dag op Hemelvaart, volgend jaar op 9 mei.

Focus & WTV zenden de heilig Bloedprocessie dan trouwens opnieuw live uit.