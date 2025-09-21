Vanaf 2026 daalt de Vlaamse steun aan Ons Erfdeel met 20 procent. In 2027 volgt nog eens een vermindering met 33 procent. De subsidie zakt zo naar 448.000 euro, nauwelijks meer dan de helft van wat Ons Erfdeel vandaag ontvangt van Vlaanderen.

Eerder dit jaar liet ook het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weten zijn bijdrage volledig te schrappen in 2028, goed voor nog eens 184.000 euro minder werkingsmiddelen. Beide overheden voeren besparingen aan als reden.

