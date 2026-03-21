Half­ge­knot­te strand­schelp is meest gevon­den soort tij­dens Gro­te Schelpenteldag

De halfgeknotte strandschelp werd het meest gevonden tijdens de Grote Schelpenteldag vorig weekend. Toen werden aan de Belgische kust liefst 188.000 schelpen geteld en geïdentificeerd. De top 3 wordt aangevuld met de kokkel en de Amerikaanse zwaardschede.

Afgelopen zaterdag werden over de volledige Belgische en Nederlandse kust en op twee stranden in Noord-Frankrijk 188.542 schelpen geteld. De meest voorkomende soort was de halfgeknotte strandschelp, gevolgd door de kokkel en de Amerikaanse zwaarschede. De ovale strandschelp en het nonnetje vervolledigen de top 5.

Schelpen tellen helpt onderzoek naar de zee

In totaal registreerden de tellers 86 verschillende soorten schelpen en slakken, waaronder 8 niet-inheemse soorten. Schelpen als Amerikaanse zwaardschede, muiltje, Japanse oester, Filippijnse tapijtschelp en Amerikaanse boormossel komen al langer voor in de regio, maar er waren ook nieuwkomers. Zo lijkt de Amerikaanse strandschelp een vaste waarde te worden op onze stranden. In België werd een exemplaar gevonden van de gladde snavelneut, een Amerikaanse schelp.

Volgens jaar is de Grote Schelpenteldag toe aan zijn tiende editie. De feesteditie zal plaatsvinden op zaterdag 20 maart.

