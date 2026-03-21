In totaal registreerden de tellers 86 verschillende soorten schelpen en slakken, waaronder 8 niet-inheemse soorten. Schelpen als Amerikaanse zwaardschede, muiltje, Japanse oester, Filippijnse tapijtschelp en Amerikaanse boormossel komen al langer voor in de regio, maar er waren ook nieuwkomers. Zo lijkt de Amerikaanse strandschelp een vaste waarde te worden op onze stranden. In België werd een exemplaar gevonden van de gladde snavelneut, een Amerikaanse schelp.

Volgens jaar is de Grote Schelpenteldag toe aan zijn tiende editie. De feesteditie zal plaatsvinden op zaterdag 20 maart.