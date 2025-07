Het gaat om de Magdalenakerk in Brugge, de Sint-Elisabethkerk in Kortrijk, de Sint Petrus-en Pauluskerk in Rumbeke, de Wijnbergkerk in Wevelgem, de O.L.V-kerk in Zonnebeke, en de Sint-Martinuskerk in Werken, bij Kortemark. In die laatste kerk komt er binnenkort een onthaalpunt voor de Handzamevallei én het wordt ook de thuisbasis van een archeologisch museum.