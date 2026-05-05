Guy Ver­hof­stadt krijgt opschor­ting van straf voor nege­ren rood licht in Brugge

Foto Archief Belga

Voormalig premier Guy Verhofstadt (73) heeft van de Brugse politierechter opschorting van straf gekregen voor het negeren van een rood verkeerslicht. Het openbaar ministerie had geen concrete bestraffing gevorderd.

Guy Verhofstadt liep op 27 april 2025 tegen de lamp op een kruispunt aan de Buiten Katelijnevest in Brugge. De liberale politicus negeerde om 22.48 uur een rood verkeerslicht. De procureur merkte op dat het licht nochtans al 30 seconden op rood stond. Anderzijds hield het OM rekening met het blanco strafblad van de beklaagde. Op de zitting van 5 mei werd geen concrete bestraffing gevorderd. Verhofstadt riskeerde minstens 240 euro boete en minstens acht dagen rijverbod.

Guy Verhofstadt staat terecht voor negeren rood verkeerslicht in Brugge: "waarschijnlijk verstrooid"

Verstrooid

De verdediging merkte op dat Verhofstadt amper 28 kilometer per uur reed. Volgens meester Christine Mussche veroorzaakte haar cliënt dus geen al te gevaarlijke situatie. "Hij is waarschijnlijk gewoon verstrooid geweest en heeft dat ook onmiddellijk toegegeven", klonk het. De verdediging wees op de onberispelijke staat van dienst van Verhofstadt, die ondanks zijn leeftijd nog nooit voor de politierechtbank moest verschijnen. Daarom stuurde meester Mussche met succes aan op een opschorting van straf. "Voor hem zou het als een smet aanvoelen als hij een veroordeling zou krijgen."

De politierechter sprak dinsdagmiddag inderdaad de opschorting uit. Als Verhofstadt het komende jaar nieuwe feiten zou plegen, kan hij ook voor het negeren van het rode verkeerslicht alsnog gestraft worden.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

