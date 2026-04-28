Guy Ver­hof­stadt staat terecht voor nege­ren rood ver­keers­licht in Brug­ge: waar­schijn­lijk verstrooid”

Voormalig premier Guy Verhofstadt (73) heeft zich voor de Brugse politierechter moeten verantwoorden voor het negeren van een rood verkeerslicht. Het licht stond al bijna een halve minuut op rood. Het openbaar ministerie vorderde geen concrete bestraffing.

Guy Verhofstadt liep op 27 april 2025 tegen de lamp op een kruispunt aan de Buiten Katelijnevest in Brugge. De liberale politicus negeerde om 22.48 uur een rood verkeerslicht. De procureur merkte op dat het licht nochtans al 29 seconden op rood stond. Anderzijds hield het OM rekening met het blanco strafblad van de beklaagde. In die omstandigheden werd geen concrete bestraffing gevorderd. Verhofstadt riskeert minstens 240 euro boete en minstens acht dagen rijverbod.

"Onberispelijke staat"

De verdediging merkte op dat Verhofstadt amper 28 kilometer per uur reed. Volgens meester Christine Mussche veroorzaakte haar cliënt dus geen al te gevaarlijke situatie. "Hij is waarschijnlijk gewoon verstrooid geweest en heeft dat ook onmiddellijk toegegeven", klonk het. De verdediging wees op de onberispelijke staat van dienst van Verhofstadt, die ondanks zijn leeftijd nog nooit voor de politierechtbank moest verschijnen. Daarom stuurde meester Mussche aan op een opschorting van straf. "Voor hem zou het als een smet aanvoelen als hij een veroordeling zou krijgen."

De uitspraak volgt op 19 mei. De politierechter wil immers eerst de schriftelijke besluiten van de verdediging kunnen bestuderen.

